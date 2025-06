Programme, parcours, favoris,… Voici la présentation des championnats de France de cyclisme qui se tiennent du 26 au 29 juin en Vendée.

Du 26 au 29 juin 2025, le Département accueillera les Championnats de France de cyclisme sur route aux Herbiers. Véritable point d’orgue de la saison sportive, ce rendez-vous national du cyclisme, attendu par tous les passionnés, c’est 600 coureurs et 85 équipes pour 4 jours de compétitions (26 au 29 juin 2025).

Les coureurs Elite Professionnels et Amateurs s’affronteront sur les épreuves de contre-la-montre et de course en ligne. Alors que 8 titres de Champions de France seront décernés lors de ce week-end sportif. Qui seront les prochains champions de France de cyclisme, après une édition 2024 marquée par la victoire de Paul Lapeira et Juliette Labous ?

Le palmarès des championnats de France du CLM

Le palmarès des championnats de France de la course en ligne

Le programme des championnats de France de cyclisme 2025

Contre-la-montre :

En guise d’ouverture des Championnats de France de cyclisme sur route, le jeudi 26 juin sera consacré aux épreuves contre-la-montre. L’objectif pour chacun ? Boucler ce parcours à travers le Bocage vendéen plus rapidement que ses adversaires. À l’issue de cette épreuve, les quatre coureurs qui auront établi le meilleur chronomètre de leur catégorie (femmes Élite Pro et Amateur / Hommes Élite Pro et Amateur) seront sacrés champions de France.

Femmes et Hommes Élite Amateur et Pro :

jeudi 26 juin

Parcours : 26,5 km

Dénivelé : 400 m positif

Départ à 13 h 02 de la première femme / Départ à 15 h 10 du premier homme

Nos favorites : Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marion Borras.

Nos favoris : Kévin Vauquelin, Rémi Cavagna, Bruno Armirail, Thibault Guernalec, Paul Seixas.

Course-en-ligne :

Épreuve reine du week-end, la course en ligne se déroulera sur un circuit de 16,5 km, avec, là aussi, une arrivée au sommet du Mont des Alouettes, qui sera gravi jusqu’à quatorze fois par les élites pro hommes. Un format en circuit qui permet de voir passer et d’applaudir à de multiples reprises ces champions venus s’affronter sur le sol vendéen pour décrocher le titre national.

Femmes Élite Amateur :

Vendredi 27 juin, départ 9h — 99 km soit 6 tours de 16,5 km

Hommes Élite Amateur :

Vendredi 27 juin, départ 13 h 30 — 165 km soit 10 tours de 16,5 km

Femmes Élite Pro :

Samedi 28 juin, départ 12 h 55 — 115 km soit 7 tours de 16,5 km

Nos favorites : Juliette Labous, Cédrine Kerbaol, Évita Muzic, Jade Wiel.

Hommes Élite Pro :

Dimanche 29 juin, départ 11 h 35 — 231 km soit 14 tours de 16,5 km

Nos favoris : Romain Grégoire, Benoît Cosnefroy, Paul Magnier, Kévin Vauquelin, Julian Alaphilippe, Alexandre Delettre, Thibaud Gruel, Paul Lapeira, Anthony Trugis, Louis Barré, Bastien Tronchon, Bryan Coquard.

Comment suivre les championnats de France 2025 à la TV ?

Les championnats de France de cyclisme 2025 seront diffusés en direct sur chaînes de France TV et Eurosport.