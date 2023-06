Killian Verschuren (VC Pays de Loudéac) est devenu, ce samedi, champion de France Amateurs 2023. La course a été lancée loin de l’arrivée avec l’attaque d’un des principaux favoris, Alexis Gougeard (VC Rouen 76), à plus de 130 kilomètres de l’arrivée. Après 115 km en solitaire à l’avant de la course, le Normand est rejoint avant d’être distancé par un trio à l’avant de la course, composé de : Clément Carisey (Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme), Killian Verschuren et Baptiste Huyet (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme). Dans la montée finale de la Porte d’Aire, Verschuren s’envole vers le titre. Il devance Baptiste Huyet, +23″ et Clément Carisey, +38″.

Le classement des championnats de France Amateurs