Les championnats de France de cyclisme 2023 se tiendront du 22 au 25 juin à Hazebrouck et Cassel, dans le département du Nord.

Les Championnats de France de cyclisme sur route 2023 auront lieu du 22 au 25 juin. Au programme : 3 jours de compétitions (épreuves contre-la-montre et épreuves en ligne pour les coureurs Élite Professionnels et Amateurs, hommes et femmes) soit environ 600 coureurs et 110 équipes et Groupes Sportifs, avec six titres de Champions de France décernés.

Le programme des championnats de France de cyclisme 2023

Jeudi 22 juin :

Contre-la-montre individuel Élite Femmes (13 h 00 à 15 h 00)

Contre-la-montre individuel Élite Hommes (14 h 50 à 17 h 30)

Samedi 24 juin :

Course en ligne Élite Amateurs (8 h 30 à 12 h 30)

Course en ligne Élite Femmes (13 h 50 à 16 h 50)

Dimanche 25 juin :

Course en ligne Élite Professionnels Hommes (11 h 00 à 16 h 50)

Les parcours des championnats de France 2023

Le parcours du contre-la-montre Hommes et Femmes

Les Hommes et les Femmes Élites s’élanceront pour un contre-la-montre de 31,3 km entre Hazebrouck et Cassel. Avec 375 mètres de dénivelé positif, le parcours sera vallonné, notamment dans les dix deniers kilomètres avant d’arriver à Cassel.

Le parcours de la course en ligne Amateurs, Hommes et Femmes

Comme lors du contre-la-montre, le circuit final autour de Cassel sera le même pour les Hommes, les Femmes et les Amateurs. Il sera très exigeant avec des pavés et deux ascensions au programme : la montée de la porte de Dunkerque (1,9 km à 4%) et la montée finale de la porte d’Aire (1,2 km à 8%). Les hommes auront 224 kilomètres à parcourir avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif au programme.

Le parcours de l’épreuve en ligne en vidéo