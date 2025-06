Marie Le Net (FDJ-Suez) est devenue, ce samedi, championne de France de la course en ligne. Présente à l’avant de la course avec Julie Bego (Cofidis Women Team) et sa coéquipière Léa Curinier, la native de Pontivy a fait la différence à 9 kilomètres de l’arrivée. Marie Le Net s’impose en solitaire au sommet du Mont des Alouettes et décroche son premier titre de championne de France, elle qui avait pris la 2ᵉ place à Cassel en 2023. Elle devance Léa Curinier et Julie Bego.

🚴‍#LesHerbiers2025|😮 Marie Le Net choisit son moment pour attaquer ! 📺 Le direct : https://t.co/sOoBMbqz0V pic.twitter.com/pEb25x9Nn7 — francetvsport (@francetvsport) June 28, 2025

Le classement des championnats de France de la course en ligne Femmes 2025

Marie Le Net Léa Curinier Julie Bego

