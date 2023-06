Les championnats de France de Cyclisme sur route 2025 auront lieu dans le département de la Vendée, aux Herbiers.

La Fédération Française de Cyclisme vient d’annoncer, ce lundi, que les Championnats de France de cyclisme sur Route 2025 auront lieu du 26 au 29 juin aux Herbiers, en Vendée. Avec la ville de Chantonnay, le département se tourne également vers la jeunesse avec l’organisation des Championnats de France de l’Avenir 2026 (date restant à définir). Ces collectivités vendéennes recevront les meilleurs coureurs français, femmes et hommes, amateurs et professionnels, et tous les prétendants aux maillots de champions de France sur les épreuves contre-la-montre et en circuit, les 26, 28 et 29 juin 2025, une semaine avant le départ du Tour de France. Les championnats de France 2024 auront lieu en Normandie à Saint-Martin-de-Landelles.



Le Président de la FFC, Michel CALLOT :

« La Vendée et le Vélo, mais aussi la Vendée et les Championnats de France de Cyclisme, une vraie histoire d’amour et de fidélité. Après Fontenay le Comte en 1994, Le Poiré sur Vie en 2000 et les 3 éditions 2006, 2010 et 2015 à Chantonnay, c’est un 6 ème Championnats de France de cyclisme sur Route qui se présente en Vendée et sur un territoire (les Herbiers) qui respire Vélo également. La double candidature de la Vendée (Championnats de France de Cyclisme sur Route et les Championnats de France de l’Avenir) avec les collectivités locales concernées est un signal fort envers le monde cycliste et la FFC est ravie de participer à cette nouvelle aventure aux Herbiers et un retour à Chantonnay pour les jeunes catégories ».