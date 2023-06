Rémi Cavagna est devenu, ce jeudi, champion de France du contre-la-montre 2023. L’Auvergnat s’est montré le plus rapide au terme des 31,3 km du parcours vallonné entre Hazebrouck et Cassel. Il devance le tenant du titre, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), +33″. Pierre Latour (Team TotalEnergies) prend la médaille de bronze, à 1:13″. Après son titre en 2020, Cavagna devient champion de France du contre-la-montre pour la deuxième fois de sa carrière et signe sa troisième victoire de la saison.

La réaction de Rémi Cavagna

« Je savais que la première partie était à mon avantage et que je devais arriver à 10 kilomètres de l’arrivée avec de la fraîcheur. C’est ce que j’ai fait. La première partie, j’étais dans les temps. J’ai vraiment accéléré à la fin. D’habitude, c’est l’inverse, je pars souvent un peu vite et je me couche dans le final. C’était une distance parfaite, j’ai toujours senti que j’étais dans l’allure ».

Mathias Ribeiro Da Cruz champion de France Amateurs du CLM

10ème du classement, Mathias Ribeiro Da Cruz (Mayenne-V and B-Monbana) devient champion de France du contre-la-montre Amateurs. Sur le podium final, il devance Baptiste Gillet (Morbihan Fybolia GOA) et Yoann Paillot (Morbihan Fybolia GOA).

