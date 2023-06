Victoire Berteau remporte le titre de championne de France sur la course en ligne à Cassel (Nord) ce samedi. Après un parcours de 99,8 km, la coureuse de Cofidis a précédé les deux coureuses de la FDJ-Suez, Marie Le Net et Jade Wiel, sur le podium. Coralie Demay (Saint-Michel – Mavic – Auber 93) termine à la quatrième place, suivie d’Evita Muzic et Victorie Guilman de FDj-Suez, de Dilyxine Miermont de Saint-Michel – Mavic – Auber 93, de Morgane Coston de Cofidis, de Juliette Labous de DSM et de Cédrine Kerbaol de Ceratizit-WNT Pro Cycling.

Le plan bien défini de Cofidis

Victoire Berteau a expliqué qu’elle avait un plan bien défini pour cette course et que celui-ci avait été respecté à la lettre. Morgane Coston l’a mise dans l’échappée, puis Audrey Cordon Ragot l’a ramenée devant. Berteau savait qu’elle devait creuser l’écart dans la descente, ce qu’elle a fait avec succès. Elle a entendu son nom partout et a remporté pour la première fois de sa vie le titre de championne de France élite. Cependant, elle ne le portera pas lors du Tour de France car elle se prépare pour les championnats du monde de cyclisme sur piste en vue des JO de Paris.

La victoire de Victoire Berteau

