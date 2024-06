Les championnats de France de cyclisme ont lieu du 20 au 23 juin en Normandie. Voici le programme, les parcours et les favoris.

Les championnats de France de cyclisme 2024 débutent ce jeudi 20 juin. Les épreuves se dérouleront sur quatre jours entre le Mont Saint-Michel et Saint-Martin de Landelles. L’an dernier, Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) et Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) avaient décroché le titre national sur le contre-la-montre. Sur la course en ligne, à Cassel, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Victoire Berteau (Cofidis) s’étaient imposés.

Le palmarès des championnats de France

Le programme des championnats de France de cyclisme 2024

Jeudi 20 juin – Le Mont Saint-Michel/ Saint-Martin de Landelles

13h 00 : CLM Individuel Femmes – distance 35,2 km 14h 50 : CLM Individuel Hommes – distance 35,2 km

Vendredi 21 juin – Saint-Martin de Landelles

11h 00 (arrivée estimée 15 h 12) : course en ligne Amateur Hommes – 166,2 km

Samedi 22 juin – Avranches/ Saint-Martin de Landelles

11h 00 (arrivée estimée 14 h 43) : Course en ligne Élite Femmes – 125,8 km 6h 00 – Cyclosportive « La Tricolore » – 111 km

Dimanche 23 juin – Avranches/ Saint-Martin de Landelles