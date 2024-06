Titouan Margueritat (Team Atria-Montluçon) a remporté, ce vendredi, la course en ligne des championnats de France hommes amateurs. Au terme de cette course longue de 166,2 km entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Martin de Landelles, le coureur de 27 ans s’est imposé en solitaire. Il devance Baptiste Poulard (VC Pays de Loudéac) et Joris Chaussinand (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme). Sacré champion Auvergne-Rhône-Alpes début juin, Margueritat décroche sa neuvième victoire de la saison.

Le classement des championnats de France hommes amateurs

Titouan Margueritat Baptiste Poulard Joris Chaussinand

Results powered by FirstCycling.com