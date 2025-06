Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) est devenu, ce dimanche, champion de France de la course en ligne 2025. En début de course, une grosse échappée de 37 coureurs s’extirpe du peloton avec la Groupama-FDJ en surnombre. Sous l’impulsion de Décathlon AG2R La Mondiale et Arkéa et B&B Hotels, le peloton revient. Mais un nouveau groupe s’échappe après la tentative de coup de force des Groupama-FDJ.

Le coup de force des Groupama-FDJ : la formation de Marc Madiot a fissuré le peloton et se retrouve à l’avant avec un dizaine de coureurs, c’est fou ! Suivez le championnat de France en intégralité sur Max #LesRP pic.twitter.com/14Zcfg8n6u — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 29, 2025

Dans le final, le champion de France sortant, Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale), s’isole en tête de course avant d’être repris au pied de la montée finale du Mont des Alouettes. Idéalement emmené par ses coéquipiers, Dorian Godon s’impose au sprint en puissance. Il devance Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Kévin Vauquelin (Arkéa et B&B Hotels). Dorian Godon offre un deuxième titre consécutif à la Décathlon AG2R La Mondiale et un nouveau doublé, après le titre de Bruno Armirail sur le contre-la-montre.

🚴‍♂️ #LesHerbiers2025|🇫🇷 DORIAN GODON EST CHAMPION DE FRANCE ! 👏 Le coureur de l’équipe Décathlon – AG2R s’impose au sprint au sommet du Mont des Alouettes ! 📺 Le direct : https://t.co/kf1aAAFOwD pic.twitter.com/RxMZBfvtzC — francetvsport (@francetvsport) June 29, 2025

Le classement des championnats de France 2025

Dorian Godon Romain Grégoire Kévin Vauquelin

Results powered by FirstCycling.com