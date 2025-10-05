À découvrir

Présentation des championnats de France 2025 Programme, parcours, favoris,... Voici la présentation des championnats de France de cyclisme qui se tiennent du 26 au 29 juin en Vendée.

Paul Lapeira sacré champion de France à domicile Sur ses terres, Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) est devenu champion de France devant Julien Bernard et Thomas Gachignard.

Juliette Labous championne de France 2024 Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) est devenue championne de France sur route pour la première fois de sa carrière.

David Gaudu va manquer les championnats de France Testé positif au Covid-19, David Gaudu ne prendra pas le départ des championnats de France ce dimanche.

Titouan Margueritat sacré champion de France amateurs Titouan Margueritat (Team Atria-Montluçon) a remporté la course en ligne des championnats de France amateurs devant Baptiste Poulard et Joris Chaussinand.

Bruno Armirail sacré champion de France du CLM Bruno Armirail (Décathlon AG2R La Mondiale) est devenu champion de France du CLM pour la deuxième fois de sa carrière en devançant Kévin Vauquelin...

Audrey Cardon-Ragot récupère son titre de championne de France du CLM Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health Cycling) a décroché son septième titre de championne de France du CLM en devançant Cédrine Kerbaol.

Le parcours et les favoris des championnats de France de cyclisme 2024 Les championnats de France de cyclisme ont lieu du 20 au 23 juin en Normandie. Voici le programme, les parcours et les favoris.

Alexy Faure-Prost sacré champion de France chez les Espoirs Alexy Faure-Prost est devenu, ce samedi, champion de France Espoirs de la course en ligne à Plédran, dans les Côtes-d'Armor.