Tadej Pogačar (Slovénie) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de la course en ligne. Comme Demi Vollering chez les femmes, le Slovène a fait la différence dans l’ascension de Saint-Romain de Lerps. Après 75 kilomètres en solitaire, Pogačar triomphe en solitaire, une semaine après son titre mondial. Comme à Kigali, il devance Remco Evenepoel (Belgique). Après avoir distancé Christian Scaroni (XDS Astana Team) dans la dernière ascension du Val d’Enfer, Paul Seixas (France) complète le podium à domicile.
Le classement des championnats d’Europe 2025
