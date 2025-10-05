Tadej Pogačar (Slovénie) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de la course en ligne. Comme Demi Vollering chez les femmes, le Slovène a fait la différence dans l’ascension de Saint-Romain de Lerps. Après 75 kilomètres en solitaire, Pogačar triomphe en solitaire, une semaine après son titre mondial. Comme à Kigali, il devance Remco Evenepoel (Belgique). Après avoir distancé Christian Scaroni (XDS Astana Team) dans la dernière ascension du Val d’Enfer, Paul Seixas (France) complète le podium à domicile.

Le classement des championnats d’Europe 2025
  1. Tadej Pogačar
  2. Remco Evenepoel
  3. Paul Seixas

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UEC