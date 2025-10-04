Demi Vollering (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de la course en ligne. La Néerlandaise a fait la différence dans la principale ascension du jour de Saint-Romain de Lerps, où elle a distancé toutes ses concurrentes. Après 37 km en solitaire, Vollering s’impose et décroche le premier titre européen de sa carrière. Elle devance Kasia Niewiadoma (Pologne) et sa compatriote, Anna van der Breggen. Première Française, Juliette Labous prend la 6ᵉ place.
Demi Vollering attack! 🚴♀️
The Dutch rider makes a move at the European Championships 🔥 pic.twitter.com/NfJjhsF6Pv
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2025
Le classement des championnats d’Europe Femmes 2025
- Demi Vollering
- Kasia Niewiadoma
- Anna van der Breggen
