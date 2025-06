Thomas Voeckler a reconnu la dernière boucle du parcours de la course en ligne des Championnats d’Europe.

Terres de cyclisme, la Drôme et de l’Ardèche accueillent chaque année de nombreuses compétitions, et notamment les Boucles Drôme Ardèche (UCI ProSeries), dont les différentes épreuves des Championnats d’Europe Route UEC reprendront partiellement les tracés. Les deux départements sont réputés pour leurs itinéraires techniques et exigeants, qui promettent aux spectateurs et téléspectateurs un spectacle de très haut niveau. Les Championnats d’Europe Route UEC se tiendront du 1er au 5 octobre 2025.

Thomas Voeckler, vous venez de reconnaître le Val d’Enfer, quelles sont vos premières impressions ?

Le Val d’Enfer porte bien son nom. C’est une montée dure, piégeuse, déjà bien connue grâce aux Boucles Drôme Ardèche, qui le sera plus encore en octobre prochain, grâce aux Championnats d’Europe Route UEC 2025. Ce terrain de jeu est idéal pour qu’il y ait du spectacle. Une chose est sûre, il n’y aura pas de champions et de championnes d’Europe UEC au rabais ici. Le Val d’Enfer n’est pas surcoté. C’est engagé et ce sera un endroit clé. Un beau menu à digérer. Tous les ingrédients sont là pour que la course soit belle et le final haletant, indécis.

Plus largement, que pensez-vous du parcours de la course en ligne Elite hommes ?

J’aime ce genre de routes. On est sur un parcours qui peut réserver des surprises, où on ne peut pas se cacher. Un tracé ‘en prise’, qui peut être piégeux par endroits. Il faudra jouer le collectif. Les courses en lignes Elite hommes comme femmes seront dures. Elles pourront le devenir encore davantage selon la manière dont les équipes auront décidé de courir. La stratégie sera une variable aussi importante que le dénivelé pur. Tout comme la météo, car nous serons début octobre. Des qualités de puncheurs seront nécessaires pour l’emporter, mais pas seulement. Lorsque les coureurs vont arriver ici, ils auront plusieurs autres ascensions dans les jambes. Cela peut réussir à des grimpeurs aussi.

C’est la troisième fois de l’histoire que la France accueille des Championnats d’Europe Route UEC. Que cela représente-t-il ?

C’est une chance pour la France et pour le territoire Drôme Ardèche. Un privilège qu’il faut savourer. Nous avons eu les Jeux Olympiques et Paralympiques à domicile en 2024. Cette année, nous aurons les Championnats d’Europe Route UEC. En 2027 se tiendront ensuite les super Championnats du Monde UCI en Haute-Savoie. Pour l’équipe de France, les Championnats d’Europe Route UEC seront forcément un objectif majeur. Pour que le symbole et la fête soient complets, il faudra que les coureuses et les coureurs soient performants.

