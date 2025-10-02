L’Équipe de France est devenue, ce jeudi, championne d’Europe du contre-la-montre relais mixte. Alors que Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Thibault Guernalec ont passé le relais en 2ᵉ position derrière l’Italie de Filippo Ganna, Juliette Labous, Cédrine Kerbaol et Marion Borras ont comblé le retard pour offrir le titre européen à la France. L’Italie, +07″, et la Suisse, +40″, complètent le podium. Vice-champions du monde il y a quelques jours à Kigali, l’équipe de France est championne d’Europe du relais mixte pour la deuxième fois après 2023.

🥇 L’ÉQUIPE DE FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE DU RELAIS MIXTE ! Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Marion Borras, Cédrine Kerbaol et Juliette Labous décrochent la médaille d’or devant l’Italie et la Suisse ! #lequipeVELO #EuroRoad25 pic.twitter.com/ty2uYYTYgE — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 2, 2025

Le classement du relais mixte des championnats d’Europe 2025

France Italie Suisse

