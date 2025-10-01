Malade, Pauline Ferrand-Prévot ne disputera pas les championnats d’Europe et met un terme à sa saison 2025.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, la FFC indique que Pauline Ferrand-Prévot et Maeva Squiban ont présenté des symptômes infectieux à leur retour du Rwanda. Les deux Françaises ne prendront pas part aux Championnats d’Europe ce week-end. Elles sont remplacées par Dilyxine Miermont et Célia Le Mouel. C’est un coup dur pour l’équipe de France qui perd deux cartes, dont la leader, Pauline Ferrand-Prévot, qui met un terme à sa saison 2025.