Lotte Kopecky (Belgique) a remporté, ce mercredi, les championnats d’Europe du CLM Femmes Élite. La Belge a signé le meilleur temps au terme de ce tracé roulant de 31,3 km en 39:00″, à plus de 48 km/h de moyenne. Elle devance Ellen van Dijk (Pays-Bas), +44″, et Christina Schweinberger (Autriche), +1:03″.

