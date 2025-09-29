Mercredi 1er octobre :

9 h 30 : CLM Juniors Femmes

10 h 45 : CLM Juniors Hommes

12 h 00 : CLM Femmes U23

12 h 45 : CLM Hommes U23

14 h 20 : CLM Femmes Élite

15 h 45 : CLM Hommes Élite

Jeudi 2 octobre :

11 h 00 : CLM relais mixte U19

14 h 30 : CLM relais MIXTE Élites

Vendredi 3 octobre :

9 h 00 : course en ligne Femmes U23

12 h 40 : course en ligne Femmes Juniors

15 h 35 : course en ligne Hommes Juniors

Samedi 4 octobre :

9 h 00 : course en ligne Hommes U23

14 h 00 : course en ligne Femmes Élite

Dimanche 5 octobre :

11 h 45 : course en ligne Hommes Élite

Le parcours des championnats d’Europe 2025

CLM individuel

Toutes les catégories s’élanceront sur le même parcours de 24 km entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Drôme, hormis les Femmes Juniors, qui auront 12,2 km à parcourir.



CLM relais mixte

Les relais U19 et Élite s’élanceront pour deux boucles de 20,2 km autour d’Étoile-sur-Rhône.

Course en ligne

Femmes Élite

Hommes Élite

Les favoris des championnats d’Europe 2025

CLM Femmes Élite





Marlen Reusser (Suisse) ★★★