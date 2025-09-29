Quelques jours seulement après les mondiaux, c’est déjà l’heure des championnats d’Europe. Programme, parcours, favoris,… Voici toutes les informations.
Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme accueillent la 10ᵉ édition des championnats d’Europe sur route UEC du 1er au 5 octobre 2025. Pendant cinq jours de compétition intense, 14 titres seront décernés dans les disciplines Route et Contre-la-montre, pour les catégories Juniors, U23 (moins de 23 ans) et Élite, hommes et femmes, sans oublier l’épreuve du Relais Mixte. Plus de 800 athlètes représentant plus de 50 nations sont attendus sur les routes ardéchoises et drômoises. Ce sera la dixième édition des Championnats d’Europe Élite Route, et la troisième fois que la France accueille l’événement après Plumelec (2016) et Plouay (2020).
Le palmarès des championnats d’Europe
Hommes :
Femmes :
Le programme des championnats d’Europe 2025
Mercredi 1er octobre :
- 9 h 30 : CLM Juniors Femmes
- 10 h 45 : CLM Juniors Hommes
- 12 h 00 : CLM Femmes U23
- 12 h 45 : CLM Hommes U23
- 14 h 20 : CLM Femmes Élite
- 15 h 45 : CLM Hommes Élite
Jeudi 2 octobre :
- 11 h 00 : CLM relais mixte U19
- 14 h 30 : CLM relais MIXTE Élites
Vendredi 3 octobre :
- 9 h 00 : course en ligne Femmes U23
- 12 h 40 : course en ligne Femmes Juniors
- 15 h 35 : course en ligne Hommes Juniors
Samedi 4 octobre :
- 9 h 00 : course en ligne Hommes U23
- 14 h 00 : course en ligne Femmes Élite
Dimanche 5 octobre :
- 11 h 45 : course en ligne Hommes Élite
Le parcours des championnats d’Europe 2025
CLM individuel
Toutes les catégories s’élanceront sur le même parcours de 24 km entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Drôme, hormis les Femmes Juniors, qui auront 12,2 km à parcourir.
CLM relais mixte
Les relais U19 et Élite s’élanceront pour deux boucles de 20,2 km autour d’Étoile-sur-Rhône.
Course en ligne
- Femmes Élite
- Hommes Élite
Les favoris des championnats d’Europe 2025
CLM Femmes Élite
Marlen Reusser (Suisse) ★★★
Juliette Labous (France) ★
Anna Henderson (Grande-Bretagne) ★
CLM Hommes Élite
Remco Evenepoel (Belgique) ★★★
Filippo Ganna (Italie) ★★
Joshua Tarling (Grande-Bretagne) ★★
Bruno Armirail (France) ★
Stefan Küng (Suisse) ★
Course en ligne Femmes Élite
Demi Vollering (Pays-Bas) ★★
Pauline Ferrand-Prévot (France) ★★
Elisa Longo Borghini (Italie) ★
Anna van der Breggen (Pays-Bas) ★
Course en ligne Hommes Élite
Tadej Pogačar (Slovénie) ★★★
Remco Evenepoel (Belgique) ★★★
Jonas Vingegaard (Danemark) ★★
Juan Ayuso (Espagne) ★
Romain Grégoire (France) ★
Comment suivre les championnats d’Europe à la TV ?
Les championnats d’Europe 2025 seront à suivre sur les antennes de la chaîne l’Équipe et Eurosport.