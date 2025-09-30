Thomas Voeckler vient d’annoncer l’identité des huit coureurs français qui seront au départ de la course en ligne des championnats d’Europe.

Deux jours après les championnats du monde, cap sur les championnats d’Europe. Thomas Vockler, sélectionneur de l’équipe de France, vient de dévoiler sa liste. Deux des cartes maîtresses de l’Équipe de France restent inchangées, il faudra à nouveau compter sur Paul Seixas et Pavel Sivakov. Mais l’atout principal cette Équipe de France, c’est Romain Grégoire. Le Bisontin est en effet l’auteur d’une fin de saison en boulet de canon : vainqueur du Tour de Grande-Bretagne, de deux étapes du Tour du Luxembourg, notamment.