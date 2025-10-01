Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce mercredi, championne d’Europe du CLM. Au terme des 24 km de course entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône, la Suissesse a réalisé le meilleur temps en 33:06″, à plus de 43 Km/h de moyenne. Elle devance Mie Bjørndal Ottestad (Norvège), +50″, et Mischa Bredewold (Pays-Bas), +51″. Première Française, Juliette Labous prend la 6ᵉ place à 1:05″. 10 jours après son premier titre mondial, Reusser devient championne d’Europe de la discipline pour la quatrième fois de sa carrière.

Le classement des championnats d’Europe du CLM Femmes 2025
  1. Marlen Reusser
  2. Mie Bjørndal Ottestad
  3. Mischa Bredewold

Crédit : Movistar Team