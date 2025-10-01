Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce mercredi, championne d’Europe du CLM. Au terme des 24 km de course entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône, la Suissesse a réalisé le meilleur temps en 33:06″, à plus de 43 Km/h de moyenne. Elle devance Mie Bjørndal Ottestad (Norvège), +50″, et Mischa Bredewold (Pays-Bas), +51″. Première Française, Juliette Labous prend la 6ᵉ place à 1:05″. 10 jours après son premier titre mondial, Reusser devient championne d’Europe de la discipline pour la quatrième fois de sa carrière.

⭐ Pour sa première course en tant que championne du monde, Marlen Reusser décroche son quatrième titre de Championne d’Europe du contre-la-montre !

