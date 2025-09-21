Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce dimanche, championne du monde du contre-la-montre Élite Femmes à Kigali, au Rwanda. Au terme des 31,2 km du parcours vallonné, la Suissesse a réalisé le meilleur temps en 43:09″, à plus de 43 km/h de moyenne. Elle devance les Néerlandaises Anna van der Breggen, +52″, et Demi Vollering, +1:05″. Première française, Juliette Labous prend la 7ᵉ place à 1:33″. À 34 ans, Reusser décroche son premier titre mondial.

Le classement des championnats du monde CLM Élite Femmes 2025
  1. Marlen Reusser
  2. Anna van der Breggen
  3. Demi Vollering

Crédit : UCI