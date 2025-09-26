Lorenzo Finn (Italie) est devenu, ce vendredi, champion du monde de la course en ligne chez les Espoirs à Kigali, au Rwanda. Après avoir distancé le Suisse Jan Huber dans la dernière ascension de Kigali Golf, l’Italien s’est imposé en solitaire. Il devance Jan Huber et Marco Schrettl (Autriche), qui complète le podium. Premier Français, Victor Loulergue prend la 7ᵉ place. Après son titre chez les juniors l’an passé, Lornenzo Finn est sacré chez les espoirs pour sa première année dans la catégorie, à 18 ans seulement.

🇮🇹 Lorenzo Finn monte en grade ! Champion du monde juniors en 2024, l’Italien de 18 ans remet ça en 2025, cette fois-ci chez les espoirs.

Regardez les Mondiaux de cyclisme sur route en intégralité sur Eurosport, disponible via HBO #LesRP #Kigali2025 pic.twitter.com/hn7QwpLWz6

— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 26, 2025