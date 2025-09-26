Lorenzo Finn (Italie) est devenu, ce vendredi, champion du monde de la course en ligne chez les Espoirs à Kigali, au Rwanda. Après avoir distancé le Suisse Jan Huber dans la dernière ascension de Kigali Golf, l’Italien s’est imposé en solitaire. Il devance Jan Huber et Marco Schrettl (Autriche), qui complète le podium. Premier Français, Victor Loulergue prend la 7ᵉ place. Après son titre chez les juniors l’an passé, Lornenzo Finn est sacré chez les espoirs pour sa première année dans la catégorie, à 18 ans seulement.

Le classement des championnats du monde Espoirs Hommes 2025
  1. Lorenzo Finn
  2. Jan Huber
  3. Marco Schrettl

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : SW Pix