Tadej Pogačar (Slovénie) est devenu, ce dimanche, champion du monde de la course en ligne pour la deuxième année consécutive. Comme l’an dernier à Zurich, le Slovène lance la course de loin, à plus de 100 kilomètres de l’arrivée au sommet du Mont Kigali. Cette fois-ci, ils sont deux dans sa roue, ses coéquipiers le reste de l’année, Isaac Del Toro (Mexique) et Juan Ayuso (Espagne). Dans le mur de Kigali, Del Toro en remet une couche et fait craquer l’Espagnol.

Les travaux commencent pour Pogacar ! A un peu plus de 100 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde accélère dans le mont Kigali, Evenepoel est distancé #LesRP #Kigali2025 pic.twitter.com/WA0FkxsTn5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 28, 2025

À 66 kilomètres de l’arrivée, Del Toro cède à son tour et laisse filer Pogacar vers le titre de champion du monde. Derrière, Remco Evenepoel (Belgique) s’est remobilisé après avoir changé de vélo à deux reprises et montré des signes d’agacement, mais c’est trop tard, Tadej Pogačar s’impose dans les rues de Kigali et conserve son titre de champion du monde. Il devance Remco Evenepoel, +1:28″, et Ben Healy (Irlande), +2:16″. Premier Français, Paul Seixas prend la 13ᵉ place pour ses premiers championnats du monde Élite, à 19 ans.

🚴#Kigali2025 | 🇸🇮 LE TRIOMPHE DE TADEJ POGAČAR 🔥 Le Slovène s’impose en solitaire à Kigali avec 1’29 d’avance sur Remco Evenepoel : il était imbattable aujourd’hui pour conserver sa couronne ! 📺 Le direct : https://t.co/VptWnlnN3Z pic.twitter.com/zWirWTXtQF — francetvsport (@francetvsport) September 28, 2025

Le classement des championnats du monde 2025

Tadej Pogačar Remco Evenepoel Ben Healy

Results powered by FirstCycling.com