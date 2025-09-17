Les championnats du monde de cyclisme ont lieu du 21 au 28 septembre au Rwanda. Programme, parcours, favoris, voici la présentation des championnats du monde.

Du 21 au 28 septembre 2025, la ville dynamique de Kigali, au Rwanda, sera sous les feux des projecteurs mondiaux du cyclisme, accueillant les prestigieux Championnats du Monde UCI 2025 sur route pour la première fois sur le continent africain, dans l’histoire de cet événement vieille de 103 ans. L’an dernier, Tadej Pogačar (Slovénie) avait décroché le titre dans les rues de Zurich. Chez les femmes, Lotte Kopecky (Belgique) l’avait emporté pour la deuxième année consécutive. Remco Evenepoel (Belgique) et Grace Brown (Australie) étaient devenus champions du monde du contre-la-montre.

Le programme des championnats du monde de cyclisme 2025

Dimanche 21 septembre :

Contre-la-montre individuel Femmes Élite

Nos favorites :





Demi Vollering (Pays-Bas) ★★★





Marlen Reusser (Suisse) ★★★





Chloé Dygert (États-Unis) ★★





Anna van der Breggen (Pays-Bas) ★





Contre-la-montre individuel Hommes Élite

Nos favoris :





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Isaac Del Toro (Mexique) ★★





Jay Vine (Australie) ★★













Primoz Roglic (Slovénie) ★





Lundi 22 septembre :

Contre-la-montre individuel Femmes U23

Contre-la-montre individuel Hommes U23

Mardi 23 septembre :

Contre-la-montre individuel Femmes Juniors

Contre-la-montre individuel Hommes Juniors

Mercredi 24 septembre :

Contre-la-montre par équipe – relais mixte

Nos favoris :

Australie ★★★

France ★★

Suisse ★★

Italie ★

Jeudi 25 septembre :

Course en ligne Femmes U23

Vendredi 26 septembre :

Course en ligne Hommes Juniors

Course en ligne Hommes U23

Samedi 27 septembre :

Course en ligne Femmes Juniors

Course en ligne Femmes Élite

Nos favorites :





Demi Vollering (Pays-Bas) ★★★





Pauline Ferrand-Prévot (France) ★★★





Marlen Reusser (Suisse) ★★





Elisa Longo Borghini (Italie) ★★





Dimanche 28 septembre :

Course en ligne Hommes Élite

Nos favoris :





Tadej Pogačar (Slovénie) ★★★





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★





Isaac Del Toro (Mexique) ★★





Richard Carapaz (Équateur) ★★





Primoz Roglic (Slovénie) ★





Ben Healy (Irlande) ★





Comment suivre les championnats du monde de cyclisme 2025 à la TV ?

Les championnats du monde 2025 seront à suivre en direct sur les antennes de France TV et d’Eurosport.