L’UCI interpelle le gouvernement espagnol et remet en cause « la capacité de l’Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux ».

Le communiqué de l’UCI concernant La Vuelta 2025 :

L’Union Cycliste Internationale (UCI) exprime sa complète désapprobation et sa profonde préoccupation au sujet des événements qui ont marqué l’édition 2025 de La Vuelta Ciclista a España, notamment l’arrêt brutal de la dernière étape hier à Madrid, conséquence directe d’une série d’incidents liés à des manifestations propalestiniennes.

Depuis l’arrivée de la course sur le territoire espagnol, la Vuelta a été perturbée presque chaque jour par des actions militantes : intrusions d’individus dans le peloton, jets d’urine et mise en danger des coureurs ayant porté atteinte à leur intégrité physique, certains ayant chuté, été victimes de blessures et contraints d’abandonner l’épreuve. Face à ces incidents, les organisateurs de la course ont réagi rapidement et avec sang-froid, en mettant en place des mesures d’urgence pour assurer la continuité de l’épreuve. Ils ont agi avec un professionnalisme exemplaire, dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance du sport.

Les actes répétés qui ont affecté un nombre conséquent d’étapes constituent une violation grave de la Charte olympique et des principes fondamentaux du sport.

Nous regrettons par ailleurs le fait que le Premier ministre espagnol et son gouvernement aient apporté leur soutien à des actions menées sur une compétition sportive pouvant en entraver le bon déroulement et, dans certains cas, aient exprimé leur admiration envers les manifestants. Cette position est en contradiction totale avec les valeurs olympiques de rassemblement, de respect mutuel et de paix. Elle est en outre de nature à remettre en cause la capacité de l’Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux en assurant leur déroulement dans de bonnes conditions de sécurité et conformément aux principes de la Charte olympique.

L’UCI condamne fermement l’instrumentalisation du sport à des fins politiques en général, et en particulier de la part d’un gouvernement. Le sport doit rester autonome, pour jouer son rôle d’outil au service de la paix. Il est inacceptable et contre-productif que notre sport soit détourné de sa mission universelle. Il existe par ailleurs des plateformes dédiées permettant aux États de discuter de leurs divergences.

À l’approche de notre Congrès annuel la semaine prochaine, auquel participeront des représentants des Fédérations Nationales palestinienne, israélienne, russe et ukrainienne, nous réaffirmons notre appel constant au dialogue et à la paix. Le sport doit unir, jamais diviser.

Nous saluons enfin le travail exemplaire sur la Vuelta des forces de l’ordre espagnoles, qui ont agi avec professionnalisme dans des conditions extrêmement tendues.

Nous remercions également les organisateurs de la Vuelta pour leur engagement et leur résilience face à une situation sans précédent.

Nous adressons nos félicitations à Jonas Vingegaard, vainqueur du classement général de La Vuelta Ciclista a España 2025. Malgré les circonstances, il a su démontrer une force et une constance remarquables tout au long de cette édition.