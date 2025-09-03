Pas de vainqueur sur la 11ᵉ étape de La Vuelta, qui a été perturbée par des manifestants pro-palestiniens dans les rues de Bilbao.

La 11ᵉ étape de La Vuelta 2025 a été perturbée par des manifestants pro-palestiniens. Comme quasiment sur chaque étape depuis le début du Tour d’Espagne, un groupe de manifestants a tenté de barrer la route au peloton lors du premier passage de celui-ci sur la ligne d’arrivée à Bilbao. Les organisateurs ont décidé de geler les temps à trois kilomètres de l’arrivée pour éviter tout débordement.

El mayor boicot al deporte israelí por el genocidio en Gaza ha ocurrido en España. Durante la Vuelta Ciclista. Queda escrito en la historia que el pueblo español no aceptó la barbarie. Orgullo infinito. pic.twitter.com/yTEHtXeuQQ — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 3, 2025

« Suite à des incidents sur la ligne d’arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à 3 kilomètres de la ligne. Il n’y aura pas de vainqueur d’étape. Nous attribuerons les points pour le classement de la montagne et le sprint intermédiaire, mais pas sur la ligne d’arrivée », indique l’organisation.

🤯 Pidcock attacks and drops everyone! 🤯 ¡Pidcock ataca y descuelga a todo el mundo! #LaVuelta25 pic.twitter.com/kQ8L8VhsAr — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2025

Dans l’ascension finale de Pike (2,1 km à 9,2%), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) accélère et distance tous ses concurrents, dont le maillot rouge Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), qui ne parvient pas à suivre le Britannique. Le Danois parvient à revenir au sommet. Pas de vainqueur donc sur cette 11ᵉ étape, mais Tom Pidcock et Jonas Vingegaard ont repris 10″ au groupe Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG).