Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape de La Vuelta 2025. Après avoir repris les échappés du jour, le Danois accélère dès le pied de l’ascension finale d’Estación de Esquí de Valdezcaray. Seul Giulio Ciccone (Lidl-Trek) parvient à suivre le leader de la Visma | Lease a Bike mais l’Italien finit par céder à 10 kilomètres de l’arrivée. Jonas Vingegaard s’impose en solitaire et décroche sa deuxième victoire sur cette Vuelta. Il devance le duo Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), qui franchissent la ligne à 24″. Torstein Træen (Bahrain Victorious) conserve la maillot rouge, 37″ devant Vigegaard.

💪 Vingegaard montre les muscles ! En solitaire, le Danois remporte la la 9e étape de la Vuelta devant Tom Pidcock et Joao Almeida #LesRP pic.twitter.com/KqOBIqQGbA — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2025

Le classement de la 9ᵉ étape de La Vuelta

Jonas Vingegaard Tom Pidcock Joao Almeida

