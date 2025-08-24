Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape de La Vuelta 2025. À 26 kilomètres de l’arrivée, alors que la pluie s’est invitée sur les routes italiennes, plusieurs coureurs chutent à l’avant du peloton, dont Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ou encore Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), qui ont finalement retrouvé leur place dans le peloton.

😱 OH LA CHUTE ! Vingegaard et de nombreux coureurs se retrouvent au sol à l’approche du final de cette étape !#LaVuelta #LesRp pic.twitter.com/QOmC5bO2nc — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025

Dans l’ascension finale, les échappés sont repris par le peloton. Jonas Vingegaard s’impose au sprint au sommet de Limone Piemonte, juste devant Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a lancé le sprint. David Gaudu (Groupama-FDJ) complète le podium du jour. Jonas Vingegaard fait coup double et s’empare du maillot rouge de leader.

🤯 𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 ! 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞́𝐞 ! Tombé peu avant le final de l’étape, Jonas Vingegaard parvient à s’imposer au sprint en sautant Giulio Ciccone sur la ligne !#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/l6d2M3Qn0n — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025

