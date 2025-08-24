Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape de La Vuelta 2025. À 26 kilomètres de l’arrivée, alors que la pluie s’est invitée sur les routes italiennes, plusieurs coureurs chutent à l’avant du peloton, dont Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ou encore Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), qui ont finalement retrouvé leur place dans le peloton.

Dans l’ascension finale, les échappés sont repris par le peloton. Jonas Vingegaard s’impose au sprint au sommet de Limone Piemonte, juste devant Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a lancé le sprint. David Gaudu (Groupama-FDJ) complète le podium du jour. Jonas Vingegaard fait coup double et s’empare du maillot rouge de leader.

Le classement de la 2ᵉ étape de La Vuelta
  1. Jonas Vingegaard
  2. Giulio Ciccone
  3. David Gaudu

Crédit : CXCLING