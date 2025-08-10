Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway 2025. Dans l’ascension finale de Målselv (3,7 km à 7,9%) le Britannique accélère sous la flamme rouge, mais ne parvient pas à distancer le maillot jaune Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Pidcock parvient tout de même à s’imposer au sprint face au Néo-Zélandais, qui conserve le maillot jaune, 06″ devant Pidcock.

Le classement de la 3ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway
    1. Tom Pidcock
    2. Corbin Strong
    3. Christian Scaroni

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : ARN