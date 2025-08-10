Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway 2025. Dans l’ascension finale de Målselv (3,7 km à 7,9%) le Britannique accélère sous la flamme rouge, mais ne parvient pas à distancer le maillot jaune Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Pidcock parvient tout de même à s’imposer au sprint face au Néo-Zélandais, qui conserve le maillot jaune, 06″ devant Pidcock.

Tom Pidcock s’impose sur l’arrivée au sommet de cet Arctic Race of Norway !

Le Britannique remporte la troisième étape au terme d’un gros duel avec Corbin Strong, qui conserve la tête du général avant la dernière étape. #lequipeVELO #ArcticRace pic.twitter.com/vY9z1t0b2x

