Le cercle arctique accueille les cyclistes

L’Arctic Race of Norway revient à ses racines, se courant entièrement au-dessus du cercle arctique. La majestueuse arrivée au Cap Nord rappelle la victoire du Norvégien Lars Petter Nordhaug en 2014. Cette année, tout le monde a les yeux rivés sur Andreas Leknessund, le jeune coureur norvégien, désireux de répéter son exploit de 2022.

Les équipes UCI WorldTeams en lice

Malgré l’absence du talentueux Victor Lafay, la Cofidis mise sur Guillaume Martin, dixième du dernier Tour de France. Mais Leknessund n’est pas seul. Avec le soutien de DSM-Firmenich, dont les rangs incluent Matthew Dinham et Alberto Dainese, il compte bien briller à domicile. Chez les Néerlandais, on surveillera Jayco Alula avec Alessandro De Marchi et Amund Jansen. Lidl-Trek fait confiance à Markus Hoelgaard, épaulé par le champion Filippo Baroncini.

Les outsiders : UCI ProTeams à surveiller

Israel-Premier Tech mise sur Dylan Teuns, déjà couronné en 2017. Q36.5 Pro Cycling Team arrive avec des coureurs rapides comme Kamil Malecki et le grimpeur Carl Fredrik Hagen. Les locaux, Uno-X Pro Cycling Team, comptent sur le double champion norvégien Rasmus Tiller et Jonas Gregaard Wilsly, étoile montante du cyclisme. La jeune équipe nationale norvégienne a également de grandes ambitions avec Odd Christian Eiking à sa tête.

Liste des équipes et leaders

Australie : Team Jayco Alula – De Marchi, Jansen.

Belgique : Team Flanders-Baloise – Bonneu.

Espagne : Burgos-BH – Navarro, Barthe.

États-Unis : Lidl-Trek – Hoelgaard, Tolhoek.

France : Cofidis – Martin, Geschke.

Israël : Israel-Premier Tech – Teuns, Impey.

Norvège : Uno X-Pro Cycling Team – Tiller, Wilsly.

Pays-Bas : Team DSM-Firmenich – Leknessund, Dainese.

Royaume-Uni : Trinity Racing – Johnston.

Suisse : Q36.5 Pro Cycling Team – Hagen, Malecki.

Dans ce ballet arctique, 18 équipes cherchent la gloire. Leknessund sera-t-il le maestro du nord ? La réponse au Cap Nord !