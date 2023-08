La 10ᵉ édition de l’Arctic Race of Norway débute ce jeudi. Guillaume Martin, Andreas Leknessund et Dylan Teuns seront au départ.

L’Arctic Race of Norway 2023 débute ce jeudi 17 août. Lancée en 2013 par ASO, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Andreas Leknessund (Team DSM) avait remporté le classement général devant Hugo Houle (Israel – Premier Tech) et Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). Cette année, Guillaume Martin, Andreas Leknessund, Dylan Teuns et Tobias Halland Johannessen figurent parmi les favoris de cette 10ᵉ édition.

Le palmarès de l’Arctic Race of Norway

Le parcours de l’Arctic Race of Norway

1ʳᵉ étape : Kautokeino → Alta (171 km) 2ᵉ étape : Alta → Hammerfest (153.4 km)

3ᵉ étape : Hammerfest → Havøysund (167 km)

4ᵉ étape : Kvalsund → Nordkapp (171.4 km)

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic

« L’Arctic Race of Norway est une course aux nombreuses arrivées explosives et notamment la 3ᵉ étape qui se terminera par un mur de plus de 2 kilomètres à 10%. Raison pour laquelle nous alignons des coureurs typés puncheurs au départ : Clément sera notre leader et il sera bien entouré de coureurs qui aiment ces profils comme Louis, Michel ou encore Alessandro. Cela sera aussi l’occasion de découvrir notre jeune stagiaire Martin Tjotta, futur coureur de notre équipe ARKEA-B&B HOTELS Développement, lequel aura sans doute à cœur de briller sur ses routes nationales.«

Les favoris de l’Arctic Race of Norway

Andreas Leknessund (dsm-firmenich)

Il tentera de s’imposer pour la deuxième année consécutive.





Dylan Teuns (Israel – Premier Tech)

Vainqueur de l’épreuve en 2017, il sera l’un des favoris.





Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team)

Le Norvégien aura à cœur de briller à domicile.





Guillaume Martin (Cofidis)

Le Normand sera le leader de la Cofidis.













Clément Champoussin (Arkéa-Samsic)

Le grimpeur français sera l’un des outsiders.





Roger Adria (Equipo Kern Pharma)

3ᵉ de la Classic Grand Besançon Doubs, il sera à surveiller.





La startlist provisoire

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport et sur l’Équipe Live.