Stephen Williams (Israël-Premier Tech) remporte l’Arctic Race of Norway 2023 avec à peine une seconde d’avance sur Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), un écart minime et identique à celui qui avait permis à Alexey Lutsenko de remporter le titre en 2019, devant Warren Barguil. Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich) complète le podium final, grâce aux secondes de bonification engrangées au début de cette magnifique dernière étape qui s’est achevée dans le décor époustouflant du Cap Nord, l’un des endroits les plus septentrionaux d’Europe.

Clément Champoussin, (Team Arkéa-Samsic), s’est montré le plus rapide dans le sprint en montée qui clôturait le parcours de cette journée, en prenant le meilleur sur Odd Christian Eiking (Norwegian National Team) et Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team).

Interview de Clément Champoussin :

« Mis à part le 2ème jour où j’étais loin, j’ai été présent tous les jours. Cela fait plaisir de pouvoir gagner aujourd’hui, surtout avec tout le travail de l’équipe en amont, et de mes coéquipiers qui ont roulé durant toute l’étape. J’ai bien géré mon sprint avec le vent de face en laissant les autres faire pour sortir au dernier moment. Je suis content de ramener un premier succès à l’équipe Arkéa-Samsic. Cela récompense vraiment le travail de tous mes équipiers cette semaine. »