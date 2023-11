Le parcours de la 11ᵉ édition de l’Arctic Race of Norway a été dévoilé en présence de Jonas Gahr Store, premier ministre norvégien.

Du 8 au 11 août 2024, les coureurs auront fort à faire au-dessus du Cercle Polaire Arctique, avec quatre étapes difficiles qui consacreront un coureur complet, capable d’être aussi résistant dans les côtes que sur les sections « gravel », qui font leur apparition pour la première fois sur le parcours de l’Arctic Race of Norway. Bodø, capitale européenne de la culture 2024, sera l’alpha et l’oméga de cette édition, avec un tracé compact autour du centre administratif du comté de Nordland.

Le parcours de l’Arctic Race of Norway 2024

Jeudi 8 août, 1ʳᵉ étape : Bodø → Rognan (157 km)

Le tracé de la première étape emmènera les coureurs de Bodø jusqu’à Rognan, pour 157 kilomètres. Après avoir contourné deux fois le lac de Soløyvatnet, le peloton trouvera des routes plus vallonnées avant un final à Rognan, qui rappelleront des souvenirs aux connaisseurs, puisqu’Alexander Kristoff y avait levé les bras en 2016, à l’issue d’un sprint massif.

Vendredi 9 août, 2ᵉ étape : Beiarn → Fauske (175 km)

Le programme se corse dès la deuxième étape, avec une étape taillée pour les coureurs de classiques. À la sortie de Beiarn, ville départ inédite, les coureurs se frotteront au Beiarnfjellet dès le kilomètre 15. Ce seront 9 kilomètres à 6% de pente moyenne auxquels les coureurs devront faire face, ce qui en fait à la fois le plus haut sommet et la plus longue ascension de l’histoire de l’épreuve. Le final se présente sous la forme de deux boucles tracées autour de Fauske, avec notamment une section de chemin gris de 6 kilomètres. Typique du nord de la Norvège, cette section située à 14 kilomètres de l’arrivée pourrait permettre à un groupe de costaud de triompher à l’issue des 175 kilomètres que compte cette deuxième étape.

Samedi 10 août, 3ᵉ étape : Tverlandet → Jakobsbakken (155 km)

Les grimpeurs auront leur mot à dire sur les 155 kilomètres de la troisième étape entre Tverlandet et la montée de Sulitjelma (Jakobsbakken). Cette étape empruntera des routes familières aux coureurs. Après le départ, à quelques kilomètres de Bodø, les coureurs passeront par Rognan et à proximité de Fauske, villes découvertes les jours précédents. Longue de 6,5 kilomètres à 6,2%, la montée finale est irrégulière avec des passages à 10% au pied qui feront probablement la sélection entre les favoris de cette 11ᵉ édition.

Dimanche 11 août, 4ᵉ étape : Glomfjord → Bodø (156 km)

La quatrième étape, si elle longe dans son intégralité la mer de Norvège, ne sera pas pour autant une promenade de tout repos. Si les paysages promettent du grand spectacle, l’arrivée finale à Bodø promet également un feu d’artifice. Le circuit final de cette étape reprend le parcours de l’édition 2016 qui avait vu John Degenkolb lever les bras à Bodø. Cette fois, l’arrivée sera jugée au sommet de Rønvikfjellet, une côte de 1,1 kilomètre à près de 9,2% de moyenne qui permettra de découvrir le tableau d’honneur de cette édition 2024 de l’Arctic Race of Norway.