Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. Au terme de ce dernier jour de course et de la montée finale de Bodø (1,5 km à 6,7%), le Danois s’est imposé au sprint devant Clément Champoussin (Arkéa – B&B Hotels) et Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team). Déjà leader de la course, Cort remporte également le classement général de cette 11ᵉ édition. Sur le podium final, il devance Clément Champoussin et Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich PostNL).

🤩 Relive this incredible final kilometer and the decisive attack by @MagnusCort #ArcticRace pic.twitter.com/g8P431ERUX — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 7, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway

Magnus Cort Clément Champoussin Fabio Christen

