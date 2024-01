En quête de points UCI pour se maintenir au niveau World Tour, Arkéa-B&B Hotels comptera sur Arnaud Démare ou encore Florian Sénéchal. Voici la présentation de l’équipe.

19ᵉ au classement UCI par équipe en 2023, soit la première place non retenue pour rester en World Tour, Arkéa-B&B Hotels a besoin de points ces deux prochaines saisons si elle veut rester au plus haut niveau en 2026. Avec l’arrivée d’Arnaud Démare en août dernier, qui a déjà levé les bras à deux reprises en fin de saison, la formation bretonne bénéficie désormais d’un sprinter de classe mondiale, capable de gagner sur les plus grandes courses. Le Picard sera d’ailleurs aligné sur Paris-Nice et le Tour de France en 2024 pour tenter de marquer de gros points UCI. L’équipe comptera également sur le jeune Kevin Vauquelin, qui va découvrir le Tour de France cette année.

Les recrues d’Arkéa-B&B Hotels

Après 6 saisons chez Quick-Step, Florian Sénéchal a rejoint l’équipe Arkéa-B&B Hotels cette année. Spécialiste des classiques, le natif de Cambrai aura également un rôle majeur dans le train d’Arnaud Démare. Tout comme Miles Sctoson, poisson pilote du sprinter picard, qui a quitté la Groupama-FDJ pour le rejoindre cette saison chez Arkéa-B&B Hotels. La formation d’Emmanuel Hubert a également recruté Vincenzo Albanese qui arrive d’Eolo-Kometa mais aussi Clément Venturini, champion de France de Cyclo-cross. Leader de l’équipe depuis son arrivée en 2018, Warren Barguil est lui retourné chez dsm-firmenich PostNL.

Les coureurs clés : Arnaud Démare, Florian Sénéchal, Kevin Vauquelin.

Le maillot d’Arkéa-B&B Hotels

Le thème du nouveau maillot est Excalibur, du nom de la légendaire épée bretonne.

Les vélos d’Arkéa-B&B Hotels

Comme en 2023, les hommes d’Emmanuel Hubert rouleront sur des vélos Bianchi : Oltre Rc (modèle aéro) et Specialissima RC.

Les 29 coureurs d’Arkéa-B&B Hotels pour 2024 :