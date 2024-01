Première formation au classement UCI la saison dernière, UAE Team Emirates tentera de rééditer cette performance en 2024. Voici la présentation de l’équipe.

Avec 57 victoires en 2023, l’équipe UAE Team Emirates a terminé première au classement UCI par équipe, en passant devant la Jumbo-Visma. Si la formation néerlandaise a remporté les trois Grands Tours, l’équipe émiratie a été omniprésente sur les plus grandes courses World Tour en remportant le Tous des Flandres, Paris-Nice, le Tour de Romandie, trois étapes du Giro, trois étapes du Tour de France,… En 2024, le leader d’UAE, Tadej Pogacar, tentera le doublé Giro – Tour de France. Sur la Grande Boucle, il sera épaulé par une équipe impressionnante qui pourra compter sur plusieurs cartes au général avec Pogacar, Almeida ou encore Ayuso.

Les recrues d’UAE Team Emirates

L’équipe UAE Team Emirates s’est attachée les services du rouleur expérimenté de la Bora-Hansgrohe, Nils Politt. L’Allemand sera un renfort de poids, d’autant plus qu’il est capable de briller sur les classiques. Très en forme en fin de saison dernière, Pavel Sivakov a, lui aussi, rejoint l’équipe de Mauro Gianetti. La formation a également misé beaucoup sur la jeunesse en recrutant le vainqueur du Tour de l’Avenir Isaac Del Toro, qui vient de remporter une étape du Tour Down Under, ou encore le Portugais Antonio Morgado, vice-champion du monde Espoirs.

Le maillot d’UAE Team Emirates

Fourni par Pissei, le nouveau maillot d’UAE est majoritairement blanc avec les couleurs du drapeau des Émirats Arabes Unis et le cuissard noir.

Le vélo d’UAE Team Emirates

Les coureurs de l’équipe rouleront sur toujours sur le Colnago V4RS en 2024.

Les 30 coureurs d’UAE Team Emirates en 2024