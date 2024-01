Après avoir remporté les trois Grands Tours avec trois coureurs différents l’année dernière, la Visma | Lease a Bike devra faire sans Roglic en 2024, parti chez Bora-Hansgrohe.

Giro, Tour de France, Vuelta,… La Jumbo-Visma, devenue Visma | Lease a Bike le 1ᵉʳ janvier, a dominé les plus grandes courses du calendrier en 2023. Primoz Roglic, vainqueur de quatre Grands Tours avec l’équipe néerlandaise, s’est engagé avec la Bora-Hansgrohe pour les deux prochaines saisons. Jonas Vingegaard et Sepp Kuss seront les deux leaders de l’équipe sur les Grands Tours. Le Danois visera une troisième victoire consécutive sur le Tour de France et tentera de remporter son premier Tour d’Espagne en 2024. De son côté, Wout Van Aert sera au départ du Giro mais visera également le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, mais aussi les Jeux Olympiques avant de disputer La Vuelta.

Les recrues de la Visma | Lease a Bike

Malgré le départ de Primoz Roglic, la Visma | Lease a Bike a réalisé un très bon mercato en recrutant plusieurs jeunes coureurs talentueux comme Ben Tulett, Matteo Jorgenson mais aussi Per Strand Hagens, Johannes Staune-Mittet et Loe van Belle, issus de l’équipe développement. Après le conflit contractuel entre Cian Uijtdebroeks et la Bora-Hansgrohe, le jeune belge va découvrir le Giro sous le maillot de la Visma | Lease a Bike, où il tentera de décrocher une victoire d’étape.

Les coureurs clés : Jonas Vingegaard, Wout Van Aert, Olav Kooij, Sepp Kuss.

Le maillot 2024 de la Visma | Lease a Bike

Les vélos 2024 de la Visma | Lease a Bike

Les coureurs de l’équipe néerlandaise utiliseront toujours des Cervélo r5 et S5 pour la saison 2024, avec des roues Reserve et des casques Giro, qui remplace Lazer.

Les 28 coureurs de la Visma | Lease a Bike :