Avec l’arrivée de Décathlon, une nouvelle ère débute chez AG2R. Voici la présentation de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale 2024.

Après trois saisons mitigées avec Citroën, Décathlon est le nouveau partenaire titre de l’équipe AG2R, devenue Décathlon AG2R La Mondiale le 1ᵉʳ janvier 2024. Changement de nom, de vélo, de maillot,… Une nouvelle page de l’équipe se tourne en 2024 avec la création d’une équipe continentale également cette année. Auteur d’une très grosse saison 2023, Felix Gall sera l’un des atouts majeurs de l’équipe en 2024, avec Ben O’Connor. De son côté, Benoît Cosnefroy tentera de retrouver son meilleur niveau après une saison délicate.

Les recrues de Décathlon AG2R La Mondiale

Victor Lafay est la recrue phare de la formation de Vicent Lavenu. Vainqueur d’étape sur le dernier Tour de France, le puncheur français était courtisé par de nombreuses équipes. Il a finalement choisi Décathlon AG2R La Mondiale, où il tentera de briller sur les plus grandes courses. Après une saison délicate chez Bora-Hansgrohe, Sam Bennett tentera de retrouver son meilleur niveau chez AG2R. L’équipe a également recruté le rouleur-grimpeur Bruno Armirail ou encore Dries De Bondt, l’un des meilleurs baroudeurs du peloton.

Les coureurs clés : Felix Gall, Ben O’Connor, Victor Lafay, Sam Bennett, Benoît Cosnefroy.

Le maillot de Décathlon AG2R La Mondiale

Les coureurs de l’équipe porteront un maillot Van Rysel bleu et blanc avec les sponsors mis en évidence à l’avant.

Les vélos de Décathlon AG2R La Mondiale

Après la fin du partenariat avec BMC, les coureurs rouleront sur des vélos Van Rysel Vélos RCR Pro et XCR (pour les contre-la-montre) équipés en Dura-Ace Di2 et de roues Swiss Side. L’équipe utilisera les casques Van Rysel RCR, FCR et XCR et les lunettes ROADR 900.