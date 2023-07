Vainqueur de l’étape reine et 8ᵉ au classement général du Tour de France, Felix Gall est l’une des révélations de cette saison.

Vainqueur d’étape sur le Tour de Suisse et le Tour de France cette année, Felix Gall impressionne. Auteur d’une superbe troisième semaine, le coureur de l’équipe AG2R Citroën est parvenu à prendre 8ᵉ place du classement général pour sa première participation sur la Grande Boucle. Il était même le seul à pouvoir suivre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar lors de la dernière étape de montagne. Retour sur la carrière du grimpeur autrichien de 25 ans.

Champion du monde junior en 2015

Dès sa première saison chez les juniors en 2015, Felix Gall joue les premiers rôles sur les plus grandes courses mondiales. Il est notamment sacré champion d’Autriche de la course-en-ligne et termine 5ᵉ de l’Oberösterreich Juniorenrundfahrt, remportée par un certain Pavel Sivakov. En fin de saison, sur le circuit exigeant de Richmond aux États-Unis, Felix Gall devient champion du monde junior. En 2016, pour sa deuxième année dans les rangs juniors, l’Autrichien se montre plus discret, mais termine tout de même 3ᵉ du Tour du Pays de Vaud, remporté par Marc Hirschi.

Pur produit de l’équipe Sunweb

Après deux bonnes saisons chez les juniors, Felix Gall rejoint l’équipe Development du Team Sunweb. Le natif de Nußdorf-Debant connait une première saison délicate chez les espoirs et peine à jouer les premiers rôles. L’année suivante, l’Autrichien performe davantage et prend la 6ᵉ place du Grand Prix Priessnitz spa, remporté par Tadej Pogacar. Quelques semaines plus tard, il prend la 5ᵉ place de la 9ᵉ étape du Tour de l’Avenir avant de prendre la 14ᵉ place du classement général le lendemain. Pour sa troisième et dernière saison dans les rangs espoirs et sous le maillot de la Development Team Sunweb, Gall s’illustre dès le début de saison en remportant l’Istrian Spring Trophy devant Attila Valter.

Des débuts très discrets chez les professionnels

Malgré trois saisons en demi-teinte dans l’équipe Development, Felix Gall rejoint l’équipe World Tour de la Sunweb en 2020. Dans une année marquée par la pandémie, il ne dispute que deux courses chez les professionnels : le Tour des Alpes-Maritimes et du Var ainsi que le Czech Tour, qu’il termine dans l’anonymat. En 2021, il continue son apprentissage du monde professionnel au sein de l’équipe Sunweb, devenu Team DSM. Il termine notamment 22ᵉ du Critérium du Dauphiné, prenant la 4ᵉ place au classement des jeunes.

Première saison encourageante chez AG2R

« Après cinq années passées dans la même structure, j’avais besoin de renouveau. Je suis heureux d’intégrer l’équipe AG2R CITROËN pour poursuivre ma progression. C’est un beau défi, la découverte d’une autre façon de travailler, d’une autre culture. Lorsque je vois la réussite de Ben O’Connor cette année, cela me conforte dans mon choix. J’espère pouvoir participer à un grand Tour et y gagner une étape. J’aime les courses dures. Je suis un grimpeur endurant, qui apprécie les parcours où il y a un enchainement d’ascensions », affirme Felix Gall après sa signature au sein de l’équipe de Vincent Lavenu en 2022.

Dès le début de la saison, Felix Gall s’illustre sous ses nouvelles couleurs en prenant la 5ᵉ place du Trofeo Pollença – Port d’Andratx fin janvier. Au mois d’avril, il prouve ses grandes qualités de grimpeur en terminant 6ᵉ du Tour des Alpes et 12ᵉ du Tour du Pays-Basque. L’Autrichien dispute son premier Grand Tour lors du Tour d’Italie 2022, qu’il termine à une anecdotique 50ᵉ place. Sa deuxième partie de saison est plus discrète avec comme principale performance une 15ᵉ place au classement général du Tour de Pologne.

2023 : l’explosion au plus haut niveau

Pour sa deuxième année chez AG2R, Felix Gall lance sa saison 2023 avec une 6ᵉ place au classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Fin mai, il participe à la Mercan’Tour Classic, course d’un jour destiné aux purs grimpeurs. Au terme d’une belle bataille à distance avec Richard Carapaz sur les pentes de Valberg, Gall s’illustre et prend une belle 2ᵉ place. Quelques jours plus tard, lors de la 3ᵉ étape du Tour de Suisse, il termine de nouveau deuxième au sommet de Villars-sur-Ollon, seulement devancé par Mattias Skjelmose. Le lendemain, le coureur d’AG2R Citroën Team réalise un numéro. Il remporte l’étape en solitaire, 1 minute devant tous les favoris et s’empare du maillot jaune. Sa première victoire chez les professionnels, sur une course Wolrd Tour et devant le champion du monde Remco Evenepoel ! Rien que ça.

Après son numéro de la veille, le maillot jaune tient son rang et continue d’impressionner sur le Tour de Suisse. Il doit tout de même céder son maillot de leader à Skjelmose au jeu des bonifications. Le contre-la-montre final aura coûté très cher au protégé de Vincent Lavenu. Il termine 91ᵉ de l’étape, à 3:26″ de Juan Ayuso et dégringole à la 8ᵉ place du classement général. Mais l’essentiel est ailleurs. Felix Gall a prouvé qu’il était l’un des meilleurs grimpeurs mondiaux et sera l’une des pièces maitresses de l’équipe AG2R sur le Tour de France pour décrocher une victoire d’étape.

Tour de France 2023 : la confirmation

L’équipe AG2R Citroën team aborde le Tour de France 2023 avec des ambitions : le classement général avec Ben O’Connor et une victoire d’étape avec des coureurs comme Felix Gall. Dès la première étape de montagne de cette Grande Boucle, Felix Gall passe tout proche de la victoire. Il ne parvient par à suivre Jai Hindley dans le col de Marie-Blanque mais prend la 3ᵉ place et se console avec le maillot à pois le temps d’une journée. Au classement général, Ben O’Connor est loin et c’est Felix Gall qui endosse le rôle de leader avant l’arrivée dans les Alpes.

L’Autrichien marque les esprits dès la première étape alpestre à Morzine. Il termine 7ᵉ, derrière les cadors du Tour de France, et remonte à la 9ᵉ place du classement général. Quatre jours plus tard, il se glisse dans une échappée de costaud avec Pello Bilbao, Simon Yates ou encore David Gaudu. Parfaitement lancé par Nans Peters et Ben O’Connor, Felix Gall s’envole vers la victoire dans le col de la Loze et remporte l’étape reine du Tour de France en solitaire. Pour la dernière étape de montagne de cette 110ᵉ édition, il est le seul à pouvoir suivre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar dans le Markstein et prend la 2ᵉ place de l’étape. L’Autrichien termine 8ᵉ de ce Tour de France 2023, auteur d’une troisième semaine de très haut niveau.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec AG2R

Bonne nouvelle pour l’équipe de Vincent Lavenu, Felix Gall est sous contrat jusqu’en 2025 avec la formation chambérienne. Le coureur autrichien a prolongé son contrat quelques jours avant de participer au Tour de Suisse et d’y décrocher sa première victoire chez les professionnels. Au vu de ses performances, Felix Gall devrait tout de même attirer les convoitises des plus grosses écuries mondiales.

« Je suis vraiment content de continuer ma carrière avec l’équipe AG2R Citroën et de la confiance qu’elle m’accorde. J’ai trouvé ma place dans cette formation de haut niveau, où je peux évoluer progressivement. Depuis le début de notre histoire commune, nous mettons en place un plan sur le long terme axé sur mon développement sportif et je suis ravi qu’il puisse se poursuivre », indiquait l’Autrichien après sa prolongation de contrat en juin dernier.