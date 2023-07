Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape du Tour de France. Sur les pentes du Ballon d’Alsace, l’échappée ne parvient pas à se constituer. Dans la descente, Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) chute et emmène Sepp Kuss (Jumbo-Visma) avec lui au sol. Les deux hommes sont touchés au niveau du visage, mais parviennent à repartir. Au sommet de la Croix des Moinats, Thibaut Pinot et Valentin Madouas attaquent du peloton et parviennent à rentrer sur l’échappée quelques kilomètres plus loin. On retrouve 10 hommes à l’avant avec Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Warren Barguil (Team Arkéa-Samsic) ou encore Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a pris les points et sera le vainqueur du maillot à pois sur le podium final à Paris.

Dans le Col du Petit Ballon, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) accélère et s’en va seul. Pour son dernier Tour de France, le Franc-Comtois est seul en tête, encouragé par un public totalement acquis à sa cause. Pinot passe au sommet avec une trentaine de secondes d’avance sur un trio, composé de Thomas Pidcock, Warren Barguil et Chris Harper. Mais derrière, l’équipe UAE Team Emirates contrôle l’écart. Dans le Platzewasel, Tadej Pogacar passe à l’attaque et revient rapidement sur les trois rescapés de l’échappée en compagnie de Jonas Vingegaard et de Felix Gall. À 5 kilomètres de l’arrivée, Adam et Simon Yates reviennent et on retrouve 5 coureurs à l’avant. Pogacar fait parler sa puissance et s’impose au sprint devant Felix Gall et Jonas Vingegaard. Au classement général, Simon Yates fait la bonne opération et s’empare de la 4ᵉ place devant Carlos Rodriguez, 5ᵉ.

⏪ He said he'd win, and he's only gone and done it! @TamauPogi claims the penultimate stage after a very fast final KM ⤵️ ⏪ Il avait dit qu'il gagnerait, et il l'a fait ! @TamauPogi remporte l'avant-dernière étape après un dernier KM très rapide ⤵️#TDF2023 pic.twitter.com/H5hqzaRZ2s — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

La réaction de Tadej Pogacar

« Je me sens à nouveau moi-même. Aujourd’hui, j’étais bien du début à la fin. Alors connaître une journée comme celle-là après plusieurs jours de souffrance sur le vélo et terminer par une victoire… je suis super super content. Dans le final, j’ai attendu Adam Yates parce que je savais qu’il pourrait parfaitement m’emmener pour aller chercher cette victoire. Je le remercie parce qu’avec lui, j’étais moins nerveux, je savais que ça allait être plus simple. Je suis vraiment une fois de plus heureux de la façon dont l’équipe a travaillé. »

Le classement de la 20ᵉ étape du Tour de France

Tadej Pogacar Felix Gall Jonas Vingegaard

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)