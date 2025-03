L’UCI a confirmé l’ajout d’une vingt-troisième équipe sur les Grands Tours masculin. ASO vient de dévoiler les trois équipes invitées sur le prochain Tour de France.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’UCI a autorisé l’ajout d’une vingt-troisième équipe sur les Grands Tours masculins (Giro d’Italia, Tour de France et La Vuelta Ciclista a España). Leur nombre était jusqu’ici limité à 22 (les 18 UCI WorldTeams, les deux meilleures UCI ProTeams du Classement Mondial UCI par équipes de la saison précédente, qui bénéficient d’une invitation obligatoire grâce à leur classement, et deux UCI ProTeams choisies par chaque organisateur). Les organisateurs concernés pourront donc attribuer trois wild cards.

💛23 teams at the start of the #TDF2025 💛

✅ The 18 UCI WorldTeams

✅ 🇧🇪 @lottocycling_ and 🇮🇱 @IsraelPremTech, 1st and 2nd UCI ProTeams in 2024

🇫🇷 @TeamTotalEnrg, 🇨🇭 @TudorProCycling and 🇳🇴 @UnoXteam, invited by the organizers.

See you on July 5 😉

💛 23 équipes au départ… pic.twitter.com/XjmxX6EjbI

— Tour de France™ (@LeTour) March 31, 2025