L’équipe UAE Emirates-XRG a dévoilé l’équipe qui soutiendra Tadej Pogačar en juillet sur les routes du Tour de France. Avec un plateau solidement garni de rouleurs et de grimpeurs, l’équipe émiratie, composée de huit coureurs, abordera le Tour en pleine confiance après sa récente victoire au Critérium du Dauphiné. Les huit coureurs porteront un maillot spécial sur le Tour de France, conçu par Pissei.

Cinq coureurs ayant soutenu la victoire de Pogačar plus tôt ce mois-ci seront de nouveau aux côtés du Slovène, Marc Soler et Nils Politt étant deux des coureurs les plus expérimentés de l’équipe. Par ailleurs, Tim Wellens et Jhonatan Narváez espèrent réitérer l’impact qu’ils ont eu sur la victoire de Pogačar lors de la sixième étape du Dauphiné. Les grimpeurs Adam Yates, Pavel Sivakov et Joao Almeida, qui vient de remporter le Tour de Suisse, complètent la sélection.

Tour de France ready – in a new skin designed by PISSEI #TDF2025 🇫🇷

Inspired by the heart chakra and the strength of nature with the lightness of the alpine air, first worn high above Sierra Nevada, where the air is thin and the mind is clear, focused.

This is where the Tour… pic.twitter.com/zPdiqceFNd

