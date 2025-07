En hommage à la France, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe portera un maillot bleu, blanc et rouge sur la Grande Boucle.

Pour le Tour de France, Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized ont dévoilé une tenue en édition limitée inspirée du drapeau tricolore. Un hommage au Tour de France. Pour la première fois depuis des années, toutes les étapes du Tour de France se dérouleront entièrement en France. Ce pays a joué un rôle particulier dans l’histoire de l’équipe. À quelques kilomètres de Rouen, ville d’arrivée de la 4ᵉ étape, l’équipe a fêté sa toute première victoire en 2010. Il y a quinze ans, Red Bull Bora-Hansgrohe remportait sa première course sur le sol français, l’équipe revient aujourd’hui avec un hommage spécial aux supporters français sur la plus grande scène du monde.

De la première victoire en France à plus de 300 victoires

La collection limitée de vêtements Specialized Race rend hommage au pays, aux supporters et aux routes légendaires qui font du Tour de France la course cycliste par excellence. Les bandes bleu, blanc et rouge font écho au drapeau français, exprimant la vitesse et l’esprit de la course, tandis que le dégradé s’inspire de la diversité des paysages français, des rues pavées du nord aux Alpes, en passant par l’arrivée vibrante de Paris.

Un tout nouveau coloris pour le S-Works Tarmac SL8

En collaboration avec Specialized, Red Bull Bora-Hansgrohe présente un coloris unique et exclusif pour le S-Works Tarmac SL8. Seulement 500 exemplaires seront produits.