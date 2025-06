On connait l’identité des sept coéquipiers de Jonas Vingegaard, qui seront au départ du Tour de France à Lille le samedi 5 juillet.

Les huit coureurs de la Visma | Lease a Bike pour le Tour de France 2025 :

Jonas Vingegaard

Wout van Aert

Matteo Jorgenson

Simon Yates

Sepp Kuss

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Edoardo Affini

It’s official. Meet our 8 riders for the Tour de France. 🐝 #TheSwarm #TDF2025 pic.twitter.com/ZP7wYVGz2U — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 24, 2025

Pour Affini, ce sera son premier Tour de France, après l’annonce du forfait de Christophe Laporte. Les coureurs de l’équipe Visma | Lease a Bike porteront un maillot spécial lors du Tour de France, « The Swarm ». L’équipe Visma | Lease a Bike rend ainsi hommage à l’engagement de ses fans et les intègre à l’équipe du Tour. Lors de la phase de précommande, les maillots ont été vendus en un rien de temps. Tous les clients ayant déjà acheté notre maillot spécial Tour de France ont été inclus dans le design du maillot qui sera porté par Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot, entre autres.

Grischa Niermann, Responsable des courses chez Visma | Lease a Bike :

« Avec ces huit coureurs très forts, nous croyons en notre plan pour le Tour de France. Dès le premier jour, nous devrons être présents en équipe pour accompagner Jonas au mieux au classement général. De plus, plusieurs coureurs auront l’occasion de viser la victoire d’étape. Nous sommes résolument concentrés sur nous-mêmes et sur notre propre plan. Nous avons une préparation optimale et, grâce à elle, nous pensons pouvoir obtenir le meilleur résultat possible. »