Ce mardi 25 février, ASO a dévoilé le profil des deux premières étapes du Tour de France 2026, qui s’élancera d’Espagne pour la troisième fois de son histoire. Les débats du Tour 2026 débuteront par le 50ᵉ contre-la-montre par équipes de son histoire. Avec la formule du chrono collectif dont les temps individuels sont pris en compte, la confrontation entre les favoris sera lancée dès le premier jour. En quittant les longues lignes droites pour entrer dans les tortillons de la colline de Montjuic, les trains perdront leurs wagons dans les quatre derniers kilomètres, le responsable du parcours Thierry Gouvenou promettant même des décrochages en deux temps avant d’atteindre l’arrivée au pied du stade olympique. Le premier Maillot Jaune sera très certainement remis au leader d’une des équipes les plus en vue.

« La combinaison la plus difficile possible »

Le départ de l’étape suivante sera donné à Tarragone. Deux côtes sélectives se dresseront devant les coureurs sur un circuit final d’une douzaine de kilomètres : la côte du château de Montjuïc, un mur de 1,6 km à 9,3 % de pente moyenne, devrait servir lors de sa troisième ascension de tremplin aux derniers prétendants à la gagne, qui se départageront sur les 600 mètres de la côte du stade olympique. « Il y a de nombreuses routes dans ce quartier et donc beaucoup de possibilités pour construire un circuit, mais je crois que nous proposons la combinaison la plus difficile possible », précise Thierry Gouvenou. Pour la troisième étape, le peloton se dirigera vers la frontière française pour une destination encore inconnue, après avoir quitté Granollers, aussi célèbre pour son club de handball que pour son circuit de F1 de moto GP.

Le Grand départ du Tour de France 2026

Samedi 4 juillet : 1ʳᵉ étape : Barcelone → Barcelone (CLM par équipes, 19,7 km)

Dimanche 5 juillet, 2ᵉ : Tarragone → Barcelone (178 km)

Lundi 6 juillet, 3ᵉ étape : Granollers → ?