Avec un tracé entièrement français, cette 112e édition rend hommage aux grandes figures du cyclisme tricolore. De Jean Robic à Laurent Fignon, sans oublier Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Thévenet et Bernard Hinault, chaque étape est une réminiscence des exploits passés.

Un itinéraire montagnard d’exception

Les grimpeurs auront rendez-vous avec des étapes mythiques. Luchon-Superbagnères, le Mont Ventoux et le col de la Loze promettent des ascensions spectaculaires. Avant ces défis montagneux, les favoris pour le Maillot Jaune devront se distinguer lors de deux contre-la-montre cruciaux : le premier sur le plat à Caen et le second en montée à Peyragudes.

Une année de jubilés

Cette édition célèbre plusieurs anniversaires marquants : les 50 ans du maillot à pois, du classement des jeunes, et de la première arrivée sur les Champs-Élysées. Le parcours rend hommage aux pionniers du cyclisme français, tout en offrant aux coureurs actuels l’occasion d’entrer dans la légende.

Parcours et Étapes

Grand Départ à Lille

Le Grand Départ du Tour 2025 aura lieu à Lille, une ville étape pour la 19e fois, connue pour son histoire riche et sa passion pour le cyclisme. Le départ sera donné sur l’Esplanade du Champ de Mars, lançant le peloton à travers les paysages variés des Hauts-de-France.

Étapes des hauts-de-france et de normandie

Étape 1 : Lille Métropole > Lille Métropole (185 km) – Une boucle autour de la métropole lilloise ouvrira le bal, idéale pour les sprinteurs.

(185 km) – Une boucle autour de la métropole lilloise ouvrira le bal, idéale pour les sprinteurs. Étape 2 : Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer (212 km) – Cette étape mettra à l’épreuve les puncheurs avec des passages abrupts à Saint-Étienne-au-Mont et Outreau, avant une arrivée stratégique à Boulogne-sur-Mer.

(212 km) – Cette étape mettra à l’épreuve les puncheurs avec des passages abrupts à Saint-Étienne-au-Mont et Outreau, avant une arrivée stratégique à Boulogne-sur-Mer. Étape 3 : Valenciennes > Dunkerque (178 km) – Une étape où le vent pourrait jouer un rôle crucial, propice aux bordures.

(178 km) – Une étape où le vent pourrait jouer un rôle crucial, propice aux bordures. Étape 4 : Amiens Métropole > Rouen (173 km) – Les coureurs affronteront la côte de Bonsecours et la rampe Saint-Hilaire, rappelant Jacques Anquetil.

Bretagne et montagnes du massif central

Étape 5 : Caen > Caen (33 km contre-la-montre) – Un parcours plat idéal pour les spécialistes du contre-la-montre.

(33 km contre-la-montre) – Un parcours plat idéal pour les spécialistes du contre-la-montre. Étape 6 : Bayeux > Vire Normandie (201 km) – Une étape de « plaine » très exigeante, avec un dénivelé positif de 3 500 mètres.

(201 km) – Une étape de « plaine » très exigeante, avec un dénivelé positif de 3 500 mètres. Étape 7 : Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan (194 km) – Inclut la double ascension de Mûr-de-Bretagne, un classique du Tour.

Pyrénées : terrains de bataille

Étape 10 : Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy (163 km) – Inclut sept ascensions de deuxième catégorie, se terminant au Mont-Dore.

(163 km) – Inclut sept ascensions de deuxième catégorie, se terminant au Mont-Dore. Étape 12 : Auch > Hautacam (181 km) – Met en vedette le col du Soulor et une montée finale exigeante à Hautacam.

(181 km) – Met en vedette le col du Soulor et une montée finale exigeante à Hautacam. Étape 13 : Loudenvielle > Peyragudes (11 km contre-la-montre) – Une montée contre-la-montre redoutée, avec une arrivée à l’altiport de Peyragudes.

(11 km contre-la-montre) – Une montée contre-la-montre redoutée, avec une arrivée à l’altiport de Peyragudes. Étape 14 : Pau > Luchon-Superbagnères (183 km) – Parcours historique empruntant le col du Tourmalet et terminant à Superbagnères.

Alpes : passages et sommets

Étape 16 : Montpellier > Mont Ventoux (172 km) – L’unique ascension du jour, mais d’une intensité légendaire.

(172 km) – L’unique ascension du jour, mais d’une intensité légendaire. Étape 18 : Vif > Courchevel Col de la Loze (171 km) – L’étape la plus exigeante du Tour avec 5 500 m de dénivelé, incluant le col de la Madeleine et le col de la Loze.

(171 km) – L’étape la plus exigeante du Tour avec 5 500 m de dénivelé, incluant le col de la Madeleine et le col de la Loze. Étape 19 : Albertville > La Plagne (130 km) – Une montée finale vers La Plagne après plusieurs cols importants.

Conclusion à paris

Étape 21 : Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées (120 km) – Célébration du 50e anniversaire de l’arrivée sur les Champs-Élysées.

L’Étape du Tour 2025: Une expérience double

Le 20 juillet 2025, la 33e édition de L’Étape du Tour de France réunira des milliers de cyclosportifs entre Albertville et La Plagne sur 131 km avec 4 500 m de dénivelé. Le parcours inclura des cols redoutables, comme le Col du Pré et le Cormet de Roselend. Pour la première fois, L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift se déroulera le 2 août, offrant aux participantes un tracé entre Chambéry et le col de la Madeleine.

Le Tour de France 2025 sera un spectacle d’ascensions mythiques et d’hommage aux champions qui ont marqué l’histoire du cyclisme. Les coureurs devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour triompher sur ce parcours emblématique et entrer, à leur tour, dans la légende.