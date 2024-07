Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ étape du Tour de France 2024. Pour ce dernier jour de course, les coureurs s’élançaient pour un contre-la-montre individuel de 33,4 kilomètres entre Monaco et Nice. Avec l’ascension de La Turbie et du Col d’Èze dans la première partie, les favoris du classement général étaient attendus. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a longtemps eu le meilleur temps sur la ligne, avant d’être battu par Harold Tejada (Asatan Qazaqstan Team), pour 10″.

#TDF2024 | TADEJ POGAČAR REMPORTE CE TOUR DE FRANCE 2024 EN REMPORTANT LE CONTRE-LA-MONTRE À NICE !! 🇸🇮 Le Slovène remporte son troisième tour de France après deux ans sans titre. 📺 https://t.co/ItoKZrz8JF pic.twitter.com/InY1eDDr4I — francetvsport (@francetvsport) July 21, 2024

Tadej Pogačar, devant à tous les points intermédiaires, remporte ce contre-la-montre final. Le Slovène devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), +1:03″ et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +1:14″, soit le même ordre que le classement général. Le Slovène décroche ainsi sa sixième victoire sur cette Grande Boucle.

Le classement de la 21ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel

