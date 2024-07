Dominateur tout au long des trois semaines de course, Tadej Pogačar a remporté le Tour de France 2024. Il devient le premier coureur à réaliser le doublé Giro-Tour depuis Marco Pantani en 1998.

Après avoir triomphé sur le contre-la-montre final disputé entre Monaco et Nice, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté le troisième Tour de France de sa carrière. Dès les premières étapes, le Slovène a montré qu’il était le plus fort de cette 111ᵉ édition en distançant les favoris sur les pentes du Galibier. Battu par Jonas Vingegaard au Lioran, le Slovène a tué le suspense dans les Pyrénées en s’imposant au Pla d’Adet et au Plateau de Beille. Insatiable, Pogačar a également remporté les deux étapes de haute montagne dans les Alpes. Le Slovène devient le premier coureur à remporter le Giro et le Tour la même année depuis Marco Pantani en 1998.

Avec six victoires d’étape, le maillot jaune n’a pas laissé que des miettes à ses concurrents. Après une préparation perturbée avec sa terrible chute sur le Tour du Pays-Basque début avril, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) termine 2ᵉ de ce Tour de France avec une victoire d’étape. Pour sa première Grande Boucle, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) monte sur le podium final en ayant remporté le premier contre-la-montre.

Carapaz super-combatif

Très offensif en troisième semaine notamment, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) remporte le maillot à pois. Le champion olympique a également été désigné super-combatif de cette édition. Avec trois victoires d’étape, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) remporte le maillot vert devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a, lui aussi, levé les bras à trois reprises. UAE Team Emirates remporte le classement par équipes, avec trois coureurs dans les six premiers.

Le classement général du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel

