Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour de France 2025. Sur ce contre-la-montre individuel de 33 kilomètres autour de Caen, le champion d’Europe de la discipline Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) a longtemps occupé le hot seat à l’arrivée. Les favoris du classement général sont partis avec un vent plus fort, les pénalisant dans la première partie, mais les avantageant sur les derniers kilomètres.

Remco Evenepoel fait la différence dans la deuxième partie et remporte ce contre-la-montre à Caen. Le champion du monde a bouclé les 33 km en 36:42 à 54 km/h de moyenne. Il devance Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), +16″, qui s’empare du maillot jaune de leader et Edoardo Affini, +33″. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) réalise la mauvaise opération et cède 1:22″ à Remco Evenepoel et 1:05″ à Pogacar. Le Slovène endosse le maillot jaune, 42″ devant Remco Evenepoel. Auteur d’un très bon CLM, Kévin Vauquelin est 3ᵉ du général à 59″. Jonas Vingegaard est désormais 4ᵉ à 1:13″.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de France 2025

Remco Evenepoel Tadej Pogačar Edoardo Affini

