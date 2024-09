Edoardo Affini (Italie) a remporté, ce mercredi, les championnats d’Europe du CLM Hommes Élite. L’Italien a signé le meilleur temps au terme de ce tracé roulant de 31,3 km en 35:15″, à plus de 53 km/h de moyenne. Il devance l’un des favoris du jour, Stefan Küng (Suisse), +10″, et son compatriote Mattia Cattaneo, +20″, qui prend la médaille de bronze.

When you realise you are the European ITT Champion! 🇪🇺🥹

An emotional moment for Edoardo Affini as he seals the win in Belgium 👏 pic.twitter.com/lrrp000G4D

— Eurosport (@eurosport) September 11, 2024