L’équipe de France est devenue, ce jeudi, championne d’Europe du relais mixte. Bruno Armirail, Benjamin Thomas, Rémi Cavagna puis Juliette Labous, Audrey Cordon-Ragot et Cédrine Kerbaol ont été les plus rapides à boucler les 38,4 km en 44:23″. L’Italie prend la deuxième place à 04″, devant l’Allemagne, 3ᵉ à 23″. En l’absence de Stefan Küng, les champions du monde en titre, les Suisses, prennent la 6ᵉ place à 57″. Déjà 2ᵉ des championnats du monde de la discipline an août à Glasgow, l’équipe de France décroche son premier titre depuis la création de l’épreuve. Plus tôt dans l’après-midi, l’équipe de France Juniors a pris la médaille de bronze sur le relais mixte.

🇫🇷🙌 "DES MACHINES" ! L'équipe de France est championne d'Europe du relais mixte, un immense bravo à Rémi Cavagna, Benjamin Thomas, Bruno Armirail, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous et Audrey Cordon-Ragot ! #EuroRoad23 pic.twitter.com/Nh6Z8uS5sP — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 21, 2023

Le classement du relais mixte des championnats d’Europe

France Italie Allemagne